У Бельгії законодавчо закріпили право забрати м'яч, випадково закинутий у двір сусіда

З 1 вересня в Бельгії набуде чинності законодавча норма, яка дозволяє будь-якій людині, яка випадково закинула м'яча до саду сусіда, забрати його.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Професор Вінсент Сагарт, який допомагав писати новий закон про власність, сказав, що цей крок був необхідний для внесення ясності в складну правову ситуацію в країні.

"До 1 вересня сусід повинен повернути м'яч. Але він міг відмовити вам у доступі до свого саду. З 1 вересня ви маєте право піти за своїм м'ячем або домашньою твариною, якщо вони опинилися там випадково. Забороняється просто перекидати м'яч через огорожу, щоб подивитися, що у дворі. Звичайно, ви повинні керуватися здоровим глуздом", - сказав Сагарт.

Висловлювали побоювання, що новий закон призведе до спалаху несумлінної поведінки. Але Ерік Діріккс, який в якості мирового судді головує в суді дрібних тяжб в бельгійській провінції Фламандський Брабант, заявив, що застосування закону буде ретельно контролюватися.

"Люди не можуть просто піти в чийсь сад, і справа мирового судді - стежити за цим. Зловживання також будуть покарані. Ми повинні проявляти пильність щодо конфіденційності", - сказав він.

Також буде законним правом доступ в сад сусіда для встановлення драбини при стрижці живоплоту або чищення жолобів. "Це право тепер буде поширено на будівельні роботи. Це також тимчасове право, і сусіди також можуть зажадати компенсацію за незручності", - пояснив Сагарт.