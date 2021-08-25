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У Відні скоротили термін дії ПЛР-тестів, щоб стимулювати вакцинацію

Середа, 25 серпня 2021, 19:07

Міська влада Відня вирішила скоротити термін дії як ПЛР-тестів, так і тестів на антиген, щоб спонукати людей пройти вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Мер Мікаель Людвіг заявив, що з 1 вересня тести на Covid-19 будуть давати доступ в бари і ресторани на коротший проміжок часу.

Тести на антигени, взяті в тестовому центрі або аптеці, будуть дійсні лише 24 години, а термін дії ПЛР-тесту буде знижений з 72 до 48 годин.

Люди повинні надавати негативні тести або докази вакцинації проти Covid-19, щоб отримати доступ до ресторанів, барів, спортивних і розважальних об'єктів в столиці Австрії.

Зараз влада Відня розглядає суворіші заходи, в тому числі так зване правило "1G", яке обмежує вхід в бари, ресторани, нічні клуби, перукарні і тренажерні зали для нещеплених.

Нагадаємо, Австрія з 18 серпня посилила вимоги щодо в’їзду для людей, вакцинованих від коронавірусу. Уряд пояснив посилення правил стрімким зростанням заражень коронавірусом останніми днями.

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