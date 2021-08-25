В Вене сократили срок действия ПЦР-тестов, чтобы стимулировать вакцинацию

Городские власти Вены решили сократить срок действия как ПЦР-тестов, так и тестов на антиген, чтобы побудить людей пройти вакцинацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Мэр Микаэль Людвиг заявил, что с 1 сентября тесты на Covid-19 будут давать доступ в бары и рестораны на более короткий период времени.

Тесты на антигены, взятые в тестовом центре или аптеке, будут действительны всего 24 часа, а срок действия ПЦР-теста будет снижен с 72 до 48 часов.

Люди должны предоставлять негативные тесты или доказательства вакцинации против Covid-19, чтобы получить доступ к ресторанам, барам, спортивным и развлекательным объектам в столице Австрии.

Сейчас власти Вены рассматривают более строгие меры, в том числе так называемое правило "1G", которое ограничивает вход в бары, рестораны, ночные клубы, парикмахерские и тренажерные залы для непривитых.

Напомним, Австрия с 18 августа ужесточила требования въезда для людей, вакцинированных от коронавируса.