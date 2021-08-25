Зеленський звільнив посла України в Канаді

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Шевченка з посади надзвичайного і повноважного посла України в Канаді.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

"Звільнити Шевченка Андрія Віталійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Канаді та з посади представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом", - йдеться в документі.

Шевченко був призначений на посаду посла в Канаді у вересні 2015 року.

Нагадаємо, 25 серпня президент призначив Всеволода Ченцова новим послом України в Європейському союзі.

30 липня Зеленський призначив колишнього посла України у Великій Британії Наталю Галібаренко главою місії України при НАТО.

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