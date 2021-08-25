Зеленский уволил посла Украины в Канаде

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Шевченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и с должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в документе.

Шевченко был назначен на должность посла в Канаде в сентябре 2015 года.

Напомним, 25 августа президент назначил Всеволода Ченцова новым послом Украины в Европейском союзе.

30 июля Зеленский назначил бывшего посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко главой миссии Украины при НАТО.

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