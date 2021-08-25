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Швейцарія передала 1,5 млн тестів на COVID-19 для жителів Донбасу

Середа, 25 серпня 2021, 20:14

Швейцарська влада передала Україні 1,5 мільйони антиген-тестів на COVID-19 для жителів районів поблизу лінії розмежування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства Швейцарії в Україні.

"Цією гуманітарною допомогою на суму 6,7 млн швейцарських франків Швейцарія підтримує спроможність України  забезпечувати тестами цивільне населення, яке переходить лінію розмежування", - зазначили у посольстві.

 Тести на антиген передав президент Національної Ради Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ Станиця-Луганська.

Раніше повідомлялося, що Україна та Франція готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандського формату, і очікують такої готовності від Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона планує просити президента Джо Байдена про участь США у одному з форматів мирного врегулювання на Донбасі.

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Швейцарія Донбас та ОРДЛО
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