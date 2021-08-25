Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Швейцария передала 1,5 млн тестов на COVID-19 для жителей Донбасса

Среда, 25 августа 2021, 20:14

Швейцарские власти передали Украине 1,5 миллиона антиген-тестов на COVID-19 для жителей районов вблизи линии разграничения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства Швейцарии в Украине.

"Этой гуманитарной помощью на сумму 6,7 миллионов швейцарских франков Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения", - отметили в посольстве.

Тесты на антиген передал президент Национального Совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ Станица-Луганская.

Ранее сообщалось, что Украина и Франция готовы к проведению встречи министров иностранных дел стран Нормандского формата и ожидают такой готовности от России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон планирует просить президента Джо Байдена об участии США в одном из форматов мирного урегулирования на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швейцария Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua

Статьи

Президент Эстонии: Украине понадобится под 20 лет для готовности к членству в ЕС

Керсти Кальюлайд: "Нельзя приравнивать российскую и советскую оккупацию, это две совершенно разные вещи".
25 августа 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Дипломатия в период независимости: успехи и провалы внешней политики Украины

Что стало крупнейшим достижением и самым большим провалом Украины в сфере внешней политики за все 30 лет независимости?
25 августа 2021 — Геннадий Максак, "Украинская призма"

Путь к деоккупациии: русский перевод решения Крымской платформы

Участники саммита гарантируют, что это событие – лишь начало их сотрудничества для возвращения Крыма.
23 августа 2021