Швейцария передала 1,5 млн тестов на COVID-19 для жителей Донбасса

Швейцарские власти передали Украине 1,5 миллиона антиген-тестов на COVID-19 для жителей районов вблизи линии разграничения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства Швейцарии в Украине.

"Этой гуманитарной помощью на сумму 6,7 миллионов швейцарских франков Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения", - отметили в посольстве.

Тесты на антиген передал президент Национального Совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ Станица-Луганская.

Ранее сообщалось, что Украина и Франция готовы к проведению встречи министров иностранных дел стран Нормандского формата и ожидают такой готовности от России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон планирует просить президента Джо Байдена об участии США в одном из форматов мирного урегулирования на Донбассе.