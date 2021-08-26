Госдеп заверил, что США продолжат помогать выезжать из Афганистана и после 31 августа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что и после 31 августа Вашингтон продолжит помогать выехать из Афганистана американцам и афганским партнерам, которые хотят покинуть страну, однако не уточнил, каким образом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы движемся по плану и сможем закончить миссию в Афганистане до 31 августа, при условии, что "Талибан" продолжит сотрудничать и не будет перебоев ... Но хочу четко подчеркнуть: нет крайнего срока, когда мы перестанем помогать гражданам США, которые до сих пор остаются в стране, и афганским партнерам, работавших с нами много лет, которые хотят уехать и не могли это сделать. Эти усилия будут продолжаться ежедневно и после 31 августа", - отметил Энтони Блинкен.

We’re on track to complete our mission in Afghanistan by Aug 31, provided the Taliban continue to cooperate, & there are no disruptions. But let me be clear, there's no deadline on our work to help remaining U.S. citizens & Afghan partners who decide they want to leave to do so. pic.twitter.com/T2AUcw8fIA — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 25, 2021

Госсекретарь напомнил, что "Талибан" обязался позволить безопасно покинуть Афганистан американцам, гражданам стран-партнеров, а также афганцам, которым рискованно дальше оставаться в стране и после этой даты, и подчеркнул, что десятки стран мира ожидают соблюдения этого обещания, и не только на период эвакуационной миссии.

"Мы разрабатываем детальные планы относительно того, как продолжать консульскую поддержку и помогать с выездом из страны для тех, кому нужно будет выехать после 31 августа", - добавил Блинкен.

По его словам, президент Джо Байден попросил также подготовить план действий на случай непредвиденных обстоятельств, если выяснится, что США вынуждены остаться в стране после 31 августа.

Напомним, во вторник "Талибан" заявил, что хочет, чтобы иностранные эвакуации из страны были завершены до 31 августа, и они не соглашаются на расширение эвакуации за пределы этой даты.

Байден отметил, что США успевают в срок и заинтересованы закончить миссию как можно скорее из-за угрозы атаки на аэропорт боевиков "Исламского государства".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что "Большая семерка" согласилась с планом действий по "Талибану", при этом условием номер один является то, что боевики должны позволить желающим афганцам беспрепятственно выехать из страны и после 31 августа.