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Госдеп заверил, что США продолжат помогать выезжать из Афганистана и после 31 августа

Четверг, 26 августа 2021, 08:00

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что и после 31 августа Вашингтон продолжит помогать выехать из Афганистана американцам и афганским партнерам, которые хотят покинуть страну, однако не уточнил, каким образом. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы движемся по плану и сможем закончить миссию в Афганистане до 31 августа, при условии, что "Талибан" продолжит сотрудничать и не будет перебоев ... Но хочу четко подчеркнуть: нет крайнего срока, когда мы перестанем помогать гражданам США, которые до сих пор остаются в стране, и афганским партнерам, работавших с нами много лет, которые хотят уехать и не могли это сделать. Эти усилия будут продолжаться ежедневно и после 31 августа", - отметил Энтони Блинкен.

Госсекретарь напомнил, что "Талибан" обязался позволить безопасно покинуть Афганистан американцам, гражданам стран-партнеров, а также афганцам, которым рискованно дальше оставаться в стране и после этой даты, и подчеркнул, что десятки стран мира ожидают соблюдения этого обещания, и не только на период эвакуационной миссии.

"Мы разрабатываем детальные планы относительно того, как продолжать консульскую поддержку и помогать с выездом из страны для тех, кому нужно будет выехать после 31 августа", - добавил Блинкен.

По его словам, президент Джо Байден попросил также подготовить план действий на случай непредвиденных обстоятельств, если выяснится, что США вынуждены остаться в стране после 31 августа.

Напомним, во вторник "Талибан" заявил, что хочет, чтобы иностранные эвакуации из страны были завершены до 31 августа, и они не соглашаются на расширение эвакуации за пределы этой даты.

Байден отметил, что США успевают в срок и заинтересованы закончить миссию как можно скорее из-за угрозы атаки на аэропорт боевиков "Исламского государства".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что "Большая семерка" согласилась с планом действий по "Талибану", при этом условием номер один является то, что боевики должны позволить желающим афганцам беспрепятственно выехать из страны и после 31 августа.

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Афганистан США
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