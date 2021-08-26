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Кулеба розповів, як планують далі працювати з декларацією Кримської платформи

Четвер, 26 серпня 2021, 12:10

Після першого саміту Кримської платформи Україна спробує залучити на підтримку декларації більше країн, а також буде ініціювати конкретні заходи на її основі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

"Документ залишається відкритим до приєднання, тому ми будемо працювати над розширенням участі у ньому. А також ми будемо розширювати зобов’язання, які взяли на себе країни в цьому документі, в конкретні дії, заходи та ініціативи", - сказав Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що саміт - "це не кінець, це початок великої роботи" за п’ятьма пріоритетними напрямками: політика невизнання протиправної анексії Криму, протидія порушенням прав людини, гарантування безпеки і свободи судноплавства та подолання економічних та екологічних наслідків окупації.

Дмитро Кулеба нагадав, що декларацію Кримської платформи підтримали всі держави-учасниці саміту, ЄС в цілому і всі держави-члени НАТО.

"Ця декларація - найсильніший документ щодо Криму, ухвалений на міжнародному рівні з 2014 року", - зазначив він.

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Кримська платформа МЗС
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