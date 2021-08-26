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Кулеба рассказал, как планируют дальше работать с декларацией Крымской платформы

Четверг, 26 августа 2021, 12:10

После первого саммита Крымской платформы Украина постарается привлечь в поддержку декларации больше стран, а также будет инициировать конкретные меры на ее основе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Документ остается открытым для присоединения, поэтому мы будем работать над расширением участия в нем. А также мы будем расширять обязательства, которые взяли на себя страны в этом документе, в конкретные действия, мероприятия и инициативы", - сказал Кулеба.

Он отметил, что саммит - "это не конец, это начало работы" по пяти приоритетным направлениям: политика непризнания противоправной аннексии Крыма, противодействие нарушениям прав человека, обеспечения безопасности и свободы судоходства и преодоление экономических и экологических последствий оккупации.

Дмитрий Кулеба напомнил, что декларацию Крымской платформы поддержали все государства-участники саммита, ЕС в целом и государства-члены НАТО.

"Эта декларация - сильнейший документ по Крыму, принятый на международном уровне с 2014 года", - отметил он.

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Крымская платформа МИД
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