В Греции медицинские работники остановили работу из-за несогласия с обязательной вакцинацией

В четверг работники государственных больниц Греции остановили работу на пять часов в знак протеста против решения правительства об обязательной вакцинации против COVID-19 для всех медицинских работников в государственном и частном секторах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Около 300 работников больниц вышли на митинг у здания министерства здравоохранения в Афинах в знак протеста против требования, которое начнет действовать с 1 сентября.

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Те, кто работает в государственном и частном секторах здравоохранения, а также те, кто работает в домах престарелых, и не получили хотя бы одну дозу вакцины, или не будут иметь свидетельства о недавнем выздоровления, будут отстранены от работы.

Профсоюз работников государственных больниц заявил, что хотя он и поддерживает вакцинацию, все же выступает против обязательных прививок.

В последние несколько недель в Греции наблюдается рост числа подтвержденных случаев коронавируса и случаев смерти, а также госпитализаций и интубаций.

По данным министерства здравоохранения, койки интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 69%, в то время как обычные палаты с больными на COVID-19 заполнены на 45%.

Министр здравоохранения Василис Кикилиас заявил во вторник, что "значительно больше, чем 90% пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии с COVID, не вакцинированные".

В Греции до сих пор было введено более 11 млн доз вакцин. При этом 5,6 миллиона человек вакцинированы полностью в стране с населением около 11 млн человек.