Літак ВПС Швейцарії порушив повітряний кордон Естонії

25 серпня літак швейцарських ВПС CL60 без дозволу вторгся в повітряний простір Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Інцидент стався опівдні в районі острова Вайндлоо. Літак пробув в повітряному просторі Естонії менше хвилини, повідомили в Силах оборони Естонії.

Передавач літака був включений, повітряне судно мало план польоту і в момент порушення державного кордону Естонії знаходилося в радіоконтакті з естонською авіадиспетчерської службою.

У зв'язку з інцидентом МЗС Естонії передало ноту посольству Швейцарії.

У поточному році це п'яте порушення повітряного кордону Естонії.

Всі попередні порушення були вчинені літаками Російської Федерації.