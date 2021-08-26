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Літак ВПС Швейцарії порушив повітряний кордон Естонії

Четвер, 26 серпня 2021, 14:35

25 серпня літак швейцарських ВПС CL60 без дозволу вторгся в повітряний простір Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Інцидент стався опівдні в районі острова Вайндлоо. Літак пробув в повітряному просторі Естонії менше хвилини, повідомили в Силах оборони Естонії.

Передавач літака був включений, повітряне судно мало план польоту і в момент порушення державного кордону Естонії знаходилося в радіоконтакті з естонською авіадиспетчерської службою.

У зв'язку з інцидентом МЗС Естонії передало ноту посольству Швейцарії.

У поточному році це п'яте порушення повітряного кордону Естонії.

Всі попередні порушення були вчинені літаками Російської Федерації.

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Естонія Швейцарія
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