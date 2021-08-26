Самолет ВВС Швейцарии нарушил воздушную границу Эстонии

25 августа самолет швейцарских ВВС CL60 без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Инцидент произошел в полдень в районе острова Вайндлоо. Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты, сообщили в Силах обороны Эстонии.

Передатчик самолета был включен, воздушное судно имело план полета и в момент нарушения государственной границы Эстонии находилось в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом МИД Эстонии передало ноту посольству Швейцарии.

В текущем году это пятое нарушение воздушной границы Эстонии.

Все предыдущие нарушения были совершены самолетами Российской Федерации.