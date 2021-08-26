Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Самолет ВВС Швейцарии нарушил воздушную границу Эстонии

Четверг, 26 августа 2021, 14:35

25 августа самолет швейцарских ВВС CL60 без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Инцидент произошел в полдень в районе острова Вайндлоо. Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты, сообщили в Силах обороны Эстонии.

Передатчик самолета был включен, воздушное судно имело план полета и в момент нарушения государственной границы Эстонии находилось в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом МИД Эстонии передало ноту посольству Швейцарии.

В текущем году это пятое нарушение воздушной границы Эстонии.

Все предыдущие нарушения были совершены самолетами Российской Федерации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония Швейцария
powered by lun.ua

Статьи

Удар от США: какие последствия будет иметь лишение РФ статуса страны с рыночной экономикой

США сделали важный шаг к лишению России статуса страны с рыночной экономикой. Какие последствия это будет иметь и что стоит учесть Украине? (укр.)
26 августа 2021 — Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"

Куда едут работать украинцы: сравниваем Польшу и Чехию

В чем плюсы и минусы трудоустройства украинцев в Чехии по сравнению с Польшей? Где выше зарплата, а где легче трудоустроиться? (укр.)
26 августа 2021 — Марцин Колодзейчик, EWL Group

Президент Эстонии: Украине понадобится под 20 лет для готовности к членству в ЕС

Керсти Кальюлайд: "Нельзя приравнивать российскую и советскую оккупацию, это две совершенно разные вещи".
25 августа 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда