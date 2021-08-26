Самолет ВВС Швейцарии нарушил воздушную границу Эстонии
Четверг, 26 августа 2021, 14:35
25 августа самолет швейцарских ВВС CL60 без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.
Инцидент произошел в полдень в районе острова Вайндлоо. Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты, сообщили в Силах обороны Эстонии.
Передатчик самолета был включен, воздушное судно имело план полета и в момент нарушения государственной границы Эстонии находилось в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.
В связи с инцидентом МИД Эстонии передало ноту посольству Швейцарии.
В текущем году это пятое нарушение воздушной границы Эстонии.
Все предыдущие нарушения были совершены самолетами Российской Федерации.
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