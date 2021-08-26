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У блоці Меркель проти заміни кандидата в канцлери попри падіння рейтингів

Четвер, 26 серпня 2021, 15:34

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер відхилив заклики замінити Арміна Лашета в якості кандидата на посаду канцлера від блоку ХДС/ХСС на виборах у вересні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лашет, прем'єр-міністр найбільш густонаселеного регіону Німеччини, розпочав кампанію з рейтингом у 25%, але помилки та сумніви виборців знищили його перевагу, а соціал-демократи (СДПН) мають невелику перевагу в деяких нових опитуваннях.

Зедер, лідер меншої партії, що входить до консервативного блоку канцлерки Ангели Меркель, був головним суперником Лашета під час висунення кандидатів у канцлери і єдиний політик, рейтинги якого конкурують з рейтингом міністра фінансів Олафа Шольца, кандидата від СДПН.

"Він (Лашет) буде сильним канцлером. Він має мою 100% підтримку... Рішення прийнято: у нас є кандидат, і його звуть Армін Лашет", - сказав Зедер у Мюнхені, відкидаючи заклики переглянути вибір кандидата.

Він попередив, що альтернативою голосуванню за Лашета може стати лівий уряд.

"Я абсолютно впевнений, що німецькі виборці не хочуть йти наліво", - сказав прем’єр.

За результатами опитування Kantar, опублікованого в четвер, консерватори та СДПН були на рівні 23%, а Зелені на третьому місці - 18%. Опитування, проведене на початку цього тижня, вперше за 15 років поставило СДПН попереду консерваторів.

Як повідомлялося, 70% виборців блоку Меркель хочуть заміни кандидата у канцлери Арміна Лашета.

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Німеччина
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