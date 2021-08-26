В блоке Меркель - против замены кандидата в канцлеры несмотря на падение рейтингов

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер отклонил призывы заменить Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера от блока ХДС/ХСС на выборах в сентябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лашет, премьер-министр наиболее густонаселенного региона Германии, начал кампанию с рейтингом в 25%, но ошибки и сомнения избирателей уничтожили его преимущество, а социал-демократы (СДПГ) имеют небольшое преимущество в некоторых новых опросах.

Зедер, лидер меньшей партии, входящей в консервативный блок канцлера Ангелы Меркель, был главным соперником Лашета во время выдвижения кандидатов в канцлеры и единственный политик, рейтинги которого конкурируют с рейтингом министра финансов Олафа Шольца, кандидата от СДПГ.

"Он (Лашет) будет сильным канцлером. Он имеет мою 100% поддержку... Решение принято: у нас есть кандидат, и его зовут Армин Лашет", - сказал Зедер в Мюнхене, отвергая призывы пересмотреть выбор кандидата.

Он предупредил, что альтернативой голосованию за Лашета может стать левое правительство.

"Я абсолютно уверен, что немецкие избиратели не хотят идти налево", - сказал премьер.

По результатам опроса Kantar, опубликованного в четверг, консерваторы и СДПГ были на уровне 23%, а Зелени на третьем месте - 18%. Опрос, проведенный в начале этой недели, впервые за 15 лет поставил СДПГ впереди консерваторов.

Как сообщалось, 70% избирателей блока Меркель хотят замены кандидата в канцлеры Армина Лашета.