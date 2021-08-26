Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Біля аеропорту Кабула прогримів вибух

Четвер, 26 серпня 2021, 16:54

У Пентагоні підтвердили інформацію про вибух біля аеропорту Кабула, звідки західні країни проводять евакуацію громадян після переходу влади в Афганістані до "Талібану".

Про це у Twitter написав речник Пентагону Джон Кірбі, передає "Європейська правда".

"Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Інформація про жертви наразі неясна. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо", - написав Кірбі.

За даними ЗМІ, вибух і стрілянина пролунали біля воріт аеропорту.

Раніше цього дня уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.

Раніше з посиланням на джерела в Міноборони Італії повідомлялося, що в бік італійського військово-транспортного літака, коли він вилітав з аеропорту Кабула, було зроблено кілька пострілів. Водночас джерела у розвідці стверджують, що постріли робилися в повітря для розгону натовпу біля аеропорту, а не конкретно у бік італійського літака.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Афганістан
powered by lun.ua

Статті

Удар від США: які наслідки матиме позбавлення РФ статусу країни з ринковою економікою

США зробили вкрай важливий крок до позбавлення Росії статусу країни з ринковою економікою. Які наслідки це матиме і що варто врахувати Україні?
26 серпня 2021 — Олена Омельченко, "Ілляшев та Партнери"

Куди їдуть працювати українці: порівнюємо Польщу та Чехію

У чому плюси й мінуси працевлаштування українців у Чехії в порівнянні з Польщею? Де більша платня, а де легше працевлаштування?
26 серпня 2021 — Марцін Колодзєйчик, EWL Group

Президентка Естонії: Україні знадобиться зо 20 років для готовності до членства в ЄС

Керсті Кальюлайд: "Не можна прирівнювати російську та радянську окупацію, це дві зовсім різні речі".
25 серпня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда