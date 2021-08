Біля аеропорту Кабула прогримів вибух

У Пентагоні підтвердили інформацію про вибух біля аеропорту Кабула, звідки західні країни проводять евакуацію громадян після переходу влади в Афганістані до "Талібану".

Про це у Twitter написав речник Пентагону Джон Кірбі, передає "Європейська правда".

"Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Інформація про жертви наразі неясна. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо", - написав Кірбі.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.