Біля аеропорту Кабула прогримів вибух

У Пентагоні підтвердили інформацію про вибух біля аеропорту Кабула, звідки західні країни проводять евакуацію громадян після переходу влади в Афганістані до "Талібану".

Про це у Twitter написав речник Пентагону Джон Кірбі, передає "Європейська правда".

"Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Інформація про жертви наразі неясна. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо", - написав Кірбі.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

За даними ЗМІ, вибух і стрілянина пролунали біля воріт аеропорту.

Раніше цього дня уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.

Раніше з посиланням на джерела в Міноборони Італії повідомлялося, що в бік італійського військово-транспортного літака, коли він вилітав з аеропорту Кабула, було зроблено кілька пострілів. Водночас джерела у розвідці стверджують, що постріли робилися в повітря для розгону натовпу біля аеропорту, а не конкретно у бік італійського літака.