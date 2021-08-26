Возле аэропорта Кабула прогремел взрыв

В Пентагоне подтвердили информацию о взрыве возле аэропорта Кабула, откуда западные страны проводят эвакуацию граждан после перехода власти в Афганистане к "Талибану".

Об этом в Twitter написал представитель Пентагона Джон Кирби, передает "Европейская правда".

"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Информация о жертвах пока неясна. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", - написал Кирби.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

По данным СМИ, взрыв и стрельба раздались у ворот аэропорта.

Ранее в этот день правительства США, Великобритании и Австралии сказали своим гражданам, ожидающим эвакуации из Кабула, не ехать в аэропорт в ближайшее время из-за террористической угрозы.

Ранее со ссылкой на источники в Минобороны Италии сообщалось, что в сторону итальянского военно-транспортного самолета, когда он вылетал из аэропорта Кабула, было сделано несколько выстрелов. В то же время источники в разведке утверждают, что выстрелы производились в воздух для разгона толпы возле аэропорта, а не конкретно в сторону итальянского самолета.