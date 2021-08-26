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Пентагон підтвердив другий вибух біля аеропорту Кабула

Четвер, 26 серпня 2021, 18:14

Речник Пентагону Джон Кірбі підтвердив інформацію, що поблизу аеропорту Кабула стався другий вибух.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кірбі написав у Twitter.

"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт Abbey став результатом комплексної атаки, яка призвела до постраждалих серед військових США та цивільного населення. Ми також можемо підтвердити принаймні один інший вибух у готелі Baron або біля нього, недалеко від воріт Abbey", - написав Кірбі.

Раніше про другий вибух поблизу аеропорту повідомило Міністерство оборони Туреччини, а також російські ЗМІ із посиланням на джерела в силових структурах.

За попередніми даними, вибух скоїв смертник терористичного угруповання "Ісламська держава".

Нагадаємо, офіційний представник "Талібану" заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула.

Вибух стався біля воріт, де останніми днями розміщувалися британські військові. Це були одні з трьох воріт, які були зачинені через попередження про терористичну загрозу.

Раніше цього дня уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.

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Афганістан тероризм
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