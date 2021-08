Пентагон підтвердив другий вибух біля аеропорту Кабула

Речник Пентагону Джон Кірбі підтвердив інформацію, що поблизу аеропорту Кабула стався другий вибух.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кірбі написав у Twitter.

"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт Abbey став результатом комплексної атаки, яка призвела до постраждалих серед військових США та цивільного населення. Ми також можемо підтвердити принаймні один інший вибух у готелі Baron або біля нього, недалеко від воріт Abbey", - написав Кірбі.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.