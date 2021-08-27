Британия продолжит эвакуацию из Кабула несмотря на теракты

Великобритания продолжит операцию по эвакуации людей из Афганистана, несмотря на двойной теракт в районе кабульского аэропорта в четверг.

Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Премьер-министр провел экстренное заседание Cobra после взрывов, после чего он пообещал, что Великобритания будет продолжать работать "изо всех сил" и до "последнего момента".

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Джонсон признал, что эвакуировать всех людей, имеющих право добраться до Великобритании, будет невозможно. Однако, по его словам, Великобритания будет оказывать давление на талибов, чтобы те выпустили их.

Двойные взрывы в четверг произошли у ворот Abbey, где размещены американские и британские силы для помощи в эвакуации.

По данным Министерства обороны Великобритании, в результате взрывов жертв среди британских военных или правительственных служащих не было.

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Более 100 человек погибли, в том числе не менее 13 военнослужащих США и 90 афганцев, в результате нападений террористов-смертников в районе аэропорта Кабула в четверг.

Американские власти возлагают ответственность за взрывы на террористическую организацию ИГИЛ.

Президент США Джо Байден пообещал, что террористы заплатят за смертоносные атаки.

Он сказал, что, несмотря на теракты, США завершат свою миссию по вывозу "как можно большего количества людей" до 31 августа.