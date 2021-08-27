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Кличко агітуватиме за кандидата блоку Меркель на виборах у Німеччині

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П'ятниця, 27 серпня 2021, 09:52

Мер Києва Віталій Кличко візьме участь в агітаційному заході на підтримку Арміна Лашета, кандидата в канцлери Німеччини від блоку Ангели Меркель ХДС/ХСС.

Як повідомляє "Європейська правда", анонс заходу опублікований на Facebook-сторінці Християнсько-демократичного союзу у четвер.

Захід, організований молодіжною організацією двох політичних партій "Junge Junion", запланований  4 вересня у Ганновері. 

Як відзначено в анонсі події, участь у заході можна взяти безпосередньо чи долучитися онлайн.

"Сильні ідеї і сильні голови чекають на тебе на арені передвиборчої кампанії Junge Union Deutschlands! Ти можеш бути там наживо, коли Армін Лашет і Віталій Кличко вийдуть на ринг підіймати ХДС 4 вересня в Ганновері", - сказано в анонсі, який супроводжується постером.

 

Віталій Кличко, колишній чемпіон світу з боксу, багато років жив і тренувався у Німеччині. Він залишається вкрай популярним серед німецьких шанувальників боксу.

Напередодні парламентських виборів 26 вересня блок Ангели Меркель ХДС/ХСС має рекордно низькі рейтинги. Арміна Лашета критикують за кволу кампанію з багатьма помилками, а 70% виборців блоку Меркель хочуть заміни його кандидатури у канцлери. Сама Меркель завершує політичну кар'єру і не балотуватиметься.

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Німеччина
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