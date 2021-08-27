Кличко будет агитировать за кандидата от блока Меркель на выборах в Германии

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в агитационном мероприятии в поддержку Армина Лашета, кандидата в канцлеры Германии от блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС.

Как сообщает "Европейская правда", анонс мероприятия был опубликован на Facebook-странице Христианско-демократического союза в четверг.

Мероприятие, организованное молодежной организацией двух политических партий "Junge Junion", запланировано 4 сентября в Ганновере.

Как отмечено в анонсе события, участие в мероприятии можно принять непосредственно или присоединиться онлайн.

"Сильные идеи и крепкие головы ждут тебя на арене предвыборной кампании Junge Union Deutschlands! Ты можешь быть там, когда Армин Лашет и Виталий Кличко выйдут на ринг поднимать ХДС 4 сентября в Ганновере", - говорится в анонсе, который сопровождается постером.

Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу, много лет жил и тренировался в Германии. Он остается очень популярным среди немецких поклонников бокса.

Накануне парламентских выборов 26 сентября блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС имеет рекордно низкие рейтинги. Армина Лашета критикуют за слабую кампанию со многими ошибками, а 70% избирателей блока Меркель хотят замены его кандидатуры в канцлеры. Сама Меркель завершает политическую карьеру и не будет баллотироваться.