Переговірник ЄС по Brexit вирішив балотуватися у президенти Франції 

Колишній переговірник Євросоюзу по Brexit Мішель Барньє балотуватиметься на президентських виборах у Франції наступного року.

Про це він оголосив в ефірі телебачення TF1, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Барньє хоче стати кандидатом від консервативної партії "Республіканці" (Les Républicains). Партія ще не вирішила, як обиратиме свого кандидата в президенти, розглядають можливість праймеріз.

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Оголошення Барньє було очікуваним, оскільки він давно планував повернутися до французької політики. Виступаючи перед журналістами через кілька тижнів після того, як Велика Британія і ЄС підписали двосторонній торговий договір, Барньє сказав, що повернеться до Франції і "поверне собі місце" в партії "Республіканці", членом якої він був більше ніж 55 років.

Ветеран французької політики, Барньє двічі був європейським комісаром і завоював велику частину політичного авторитету в Брюсселі.

Він змагався за крісло президента Єврокомісії, однак не зміг ним стати, коли зіткнувся з Жаном-Клодом Юнкером в 2014 році.

Президентські вибори у Франції відбудуться 10 і 24 квітня 2022 року.

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