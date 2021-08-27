Переговірник ЄС по Brexit вирішив балотуватися у президенти Франції
Колишній переговірник Євросоюзу по Brexit Мішель Барньє балотуватиметься на президентських виборах у Франції наступного року.
Про це він оголосив в ефірі телебачення TF1, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Барньє хоче стати кандидатом від консервативної партії "Республіканці" (Les Républicains). Партія ще не вирішила, як обиратиме свого кандидата в президенти, розглядають можливість праймеріз.
Оголошення Барньє було очікуваним, оскільки він давно планував повернутися до французької політики. Виступаючи перед журналістами через кілька тижнів після того, як Велика Британія і ЄС підписали двосторонній торговий договір, Барньє сказав, що повернеться до Франції і "поверне собі місце" в партії "Республіканці", членом якої він був більше ніж 55 років.
Ветеран французької політики, Барньє двічі був європейським комісаром і завоював велику частину політичного авторитету в Брюсселі.
Він змагався за крісло президента Єврокомісії, однак не зміг ним стати, коли зіткнувся з Жаном-Клодом Юнкером в 2014 році.
Президентські вибори у Франції відбудуться 10 і 24 квітня 2022 року.
Читайте також: "Ефект Зеленського", щоб перемогти Макрона: чого чекати від виборів у Франції