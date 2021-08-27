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Переговорщик ЕС по Brexit решил баллотироваться в президенты Франции

Пятница, 27 августа 2021, 10:20

Бывший переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье будет баллотироваться на президентских выборах во Франции в следующем году.

Об этом он объявил в эфире телевидения TF1, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Барнье хочет стать кандидатом от консервативной партии "Республиканцы" (Les Républicains). Партия еще не решила, как выбирать своего кандидата в президенты, рассматривают возможность праймериз.

Объявление Барнье было ожидаемым, поскольку он давно планировал вернуться во французскую политику. Выступая перед журналистами через несколько недель после того, как Великобритания и ЕС подписали двусторонний торговый договор, Барнье сказал, что вернется во Францию и "вернет себе место" в партии "Республиканцы", членом которой он был более 55 лет.

Ветеран французской политики, Барнье дважды был европейским комиссаром и завоевал большую часть политического авторитета в Брюсселе.

Он боролся за кресло президента Еврокомиссии, однако не смог им стать, когда столкнулся с Жаном-Клодом Юнкером в 2014 году.

Президентские выборы во Франции состоятся 10 и 24 апреля 2022 года.

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Франция
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