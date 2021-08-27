В Італії ультраправий політик подав у відставку через скандал з "парком Муссоліні"

Держсекретар італійського уряду, член ультраправої "Ліги", який спричинив суперечки через бажання дати парку ім'я брата Муссоліні, подав у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Wanted in Rome.

Клаудіо Дурігон, який був держсекретарем міністерства економіки, подав у відставку вчора ввечері після зустрічі з лідером партії "Ліга" Маттео Сальвіні.

Дурігон запропонував, щоб парк в центральному місті Латина знову носив ім'я Арнальдо Муссоліні, молодшого брата фашистського диктатора.

Парк був перейменований на честь суддів Джованні Фальконе та Паоло Борселіно, які були вбиті мафією на Сицилії в 1992 році.

У своїй заяві Дурігон вибачився за свою пропозицію, висловлену під час політичної акції кілька тижнів тому, заявивши, що вона була "зроблена з добрими намірами".

"Мені шкода, що мені приписували "фашистську" ідентичність, в якій я жодним чином не впізнаю себе, - сказав він. - Я ніколи не був фашистом".

Народжений в 1885 році, через два роки після Беніто Муссоліні, Арнальдо був одним з найстійкіших прихильників свого брата. Арнальдо Муссоліні помер в 1931 році, за багато років до початку Другої світової війни, коли Беніто Муссоліні вступив у союз з гітлерівською Німеччиною.