В Италии ультраправый политик подал в отставку из-за скандала с "парком Муссолини"

Госсекретарь итальянского правительства, член ультраправой "Лиги", который вызвал споры из-за желания присвоить парку имя брата Муссолини, подал в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Wanted in Rome.

Клаудио Дуригон, который был госсекретарем министерства экономики, подал в отставку вчера вечером после встречи с лидером партии "Лига" Сальвини.

Дуригон предложил, чтобы парк в центральном городе Латина снова носил имя Арнальдо Муссолини, младшего брата фашистского диктатора.

Парк был переименован в честь судей Джованни Фальконе и Паоло Борселино, которые были убиты мафией на Сицилии в 1992 году.

В своем заявлении Дуригон извинился за свое предложение, высказанное во время политической акции несколько недель назад, заявив, что оно было "сделано с добрыми намерениями".

"Мне жаль, что мне приписали фашистскую идентичность, в которой я никак не узнаю себя, - сказал он. - Я никогда не был фашистом".

Рожденный в 1885 году, через два года после Бенито Муссолини, Арнальдо был одним из самых стойких сторонников своего брата. Арнальдо Муссолини умер в 1931 году, задолго до начала Второй мировой войны, когда Бенито Муссолини вступил в союз с гитлеровской Германией.