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Чехія з нуля будує свої дипломатичні відносини з РФ – спікер Сенату

П'ятниця, 27 серпня 2021, 12:51

Теракт у Врбетіце, вчинений російськими спецслужбами, призвів до повного перегляду відносин Чехії та РФ.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів спікер Сенату (верхньої палати парламенту) Чехії Мілош Вистрчіл.

"Попри всю трагічність подій у Врбетіце, тут є і один позитивний момент: ми фактично починаємо з нуля будувати свої дипломатичні відносини з РФ. Є надія, що тепер вони будуть більш збалансованими, ніж досі. У тому числі нам вдалося збалансувати кількість чеських дипломатів в РФ і російських – у Чехії. А крім того, ми нейтралізували роботу цілої мережі російських шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям", - розповів він.

За словами спікера, арешт російських шпигунів є доброю новиною для України, адже "вони працювали проти тих, чиї інтереси розходилися з інтересами РФ".

Також спікер чеського Сенату впевнений, що кількість російських дипломатів, які працюють у Чехії, вже не повернеться до колишнього рівня. "Навпаки, Чеська Республіка буде твердо відстоювати свою нинішню позицію", - запевняє він.

Нагадаємо, вибухи у військовому комплексі в чеському містечку Врбетіце відбулися 16 жовтня і 3 грудня 2014 року, що спричинило за собою знищення складів №16 і №12. Загинули двоє людей.

За даними чеських спецслужб, вибухи були диверсією агентів ГРУ Росії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. Декілька країн ЄС приєдналися до вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ.

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