Чехия с нуля строит свои дипломатические отношения с РФ - спикер Сената

Теракт во Врбетице, совершенный российскими спецслужбами, привел к полному пересмотру отношений Чехии и РФ.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал спикер Сената (верхней палаты парламента) Чехии Милош Выстрчил.

"Несмотря на всю трагичность событий во Врбетице, здесь есть и один положительный момент: мы фактически с нуля начинаем строить свои дипломатические отношения с РФ. Есть надежда, что теперь они будут более сбалансированными. В том числе нам удалось сбалансировать численность чешских дипломатов в РФ и российских - в Чехии. А кроме того, мы нейтрализовали работу целой сети российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием", - рассказал он.

По словам Выстрчила, арест российских шпионов – это хорошая новость для Украины, ведь "они работали против тех, чьи интересы расходились с интересами РФ".

Также спикер чешского Сената уверен, что численность российских дипломатов, работающих в Чехии, уже не вернется к прежнему уровню. "Наоборот, Чешская Республика будет твердо отстаивать свою нынешнюю позицию", - уверяет он.

Напомним, взрывы в военном комплексе в чешском городке Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года, уничтожив два склада. Погибли два человека.

По данным чешских спецслужб, взрывы были диверсией агентов ГРУ России.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства. Несколько стран ЕС присоединились к высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

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