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Єврокомісія підтримала ідею паркану на кордоні Польщі й Білорусі

П'ятниця, 27 серпня 2021, 13:33

В Єврокомісії вважають, що паркан на кордоні Польщі та Білорусі може бути доброю ідеєю у разі дотримання певних умов.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Огорожа може бути гарною ідеєю в ситуації на зовнішньому кордоні Європейського Союзу з Білоруссю", - заявили у пресслужбі Єврокомісії.

Підтримка польської ініціативи Європейською комісією не є безумовною.

У своїй заяві ЄК підкреслює, що "всі заходи, вжиті для управління зовнішніми кордонами ЄС, повинні бути пропорційними і повинні поважати основні права та права, що випливають із законодавства ЄС про притулок".

Крім того, Брюссель чітко заявляє, що Європейська комісія не фінансує такі ініціативи. Тому польська влада не може розраховувати на підтримку ЄС у будівництві паркану.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький нещодавно сказав, що "ми будемо самі збудуємо паркан", але додав: "Звичайно, якщо будуть кошти, ми ними скористаємось".

Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив, на кордоні з Білоруссю збудують огорожу висотою 2,5 метра через наплив мігрантів, що прибувають з різних країн світу через Мінськ.

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Польща Білорусь
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