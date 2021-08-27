Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Еврокомиссия поддержала идею ограждения на границе Польши и Беларуси

Пятница, 27 августа 2021, 13:33

В Еврокомиссии считают, что забор на границе Польши и Беларуси может быть хорошей идеей при соблюдении определенных условий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Забор может быть хорошей идеей в ситуации на внешней границе Европейского Союза с Беларусью", - заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

Поддержка польской инициативы Европейской комиссией не является безусловной.

В своем заявлении ЕК подчеркивает, что "все меры, принятые для управления внешними границами ЕС, должны быть пропорциональными и должны уважать основные права и права, вытекающие из законодательства ЕС об убежище".

Кроме того, Брюссель четко заявляет, что Европейская комиссия не финансирует такие инициативы. Поэтому польские власти не могут рассчитывать на поддержку ЕС в строительстве ограждения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно сказал, что "мы сами построим забор", но добавил: "Конечно, если будут средства, мы ими воспользуемся".

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, на границе с Беларусью построят ограждение высотой 2,5 метра из-за наплыва мигрантов, прибывающих из разных стран мира через Минск.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Беларусь
powered by lun.ua

Статьи

Спикер Сената Чехии: мой совет Украине – не бойтесь спорить с ЕС

Милош Выстрчил: Кризис в отношениях с РФ, вызванный взрывом во Врбетице, усиливает наш моральный долг помочь Украине.
27 августа 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Удар от США: какие последствия будет иметь лишение РФ статуса страны с рыночной экономикой

США сделали важный шаг к лишению России статуса страны с рыночной экономикой. Какие последствия это будет иметь и что стоит учесть Украине? (укр.)
26 августа 2021 — Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"

Куда едут работать украинцы: сравниваем Польшу и Чехию

В чем плюсы и минусы трудоустройства украинцев в Чехии по сравнению с Польшей? Где выше зарплата, а где легче трудоустроиться? (укр.)
26 августа 2021 — Марцин Колодзейчик, EWL Group