Еврокомиссия поддержала идею ограждения на границе Польши и Беларуси

В Еврокомиссии считают, что забор на границе Польши и Беларуси может быть хорошей идеей при соблюдении определенных условий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Забор может быть хорошей идеей в ситуации на внешней границе Европейского Союза с Беларусью", - заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

Поддержка польской инициативы Европейской комиссией не является безусловной.

В своем заявлении ЕК подчеркивает, что "все меры, принятые для управления внешними границами ЕС, должны быть пропорциональными и должны уважать основные права и права, вытекающие из законодательства ЕС об убежище".

Кроме того, Брюссель четко заявляет, что Европейская комиссия не финансирует такие инициативы. Поэтому польские власти не могут рассчитывать на поддержку ЕС в строительстве ограждения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно сказал, что "мы сами построим забор", но добавил: "Конечно, если будут средства, мы ими воспользуемся".

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, на границе с Беларусью построят ограждение высотой 2,5 метра из-за наплыва мигрантов, прибывающих из разных стран мира через Минск.