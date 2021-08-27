США застерегли своїх громадян в Україні через заплановані ЛГБТК-прайди

У посольстві США застерегли своїх громадян в Україні у зв’язку з запланованим проведенням в українських містах ЛГБТК-прайдів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт посольства США.

"Незабаром в Україні почнуться щорічні прайди, зокрема в Одесі 28 серпня, Харкові 12 вересня та Києві 19 вересня. Очікується посилена присутність поліції, включаючи перекриття доріг та блокпости, що, ймовірно, буде гальмувати подорожі та пересування цими районами", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цими заходами у посольстві вказали на значний потенціал насильства, оскільки прайди привернули негативну увагу в мережі екстремістських груп.

"Ці групи раніше заважали проведенню прайдів в Україні через контрдемонстрації та фізичні напади, а також можуть підбурювати до насильства під час подій цього року", - зазначили в посольстві.

У зв’язку з цим американцям радять уникати натовпів та демонстрацій, бути обережними поблизу великих зборів чи акцій протесту, триматися стримано та стежити за оновленнями в місцевих ЗМІ.

Минулого року наприкінці серпня в Одесі відбувся Марш рівності, куди прийшли його противники - представники організації "Традиція і порядок". Вони почали ображати присутніх нецензурною лексикою, в результаті чого між двома групами виникла бійка.

Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ, незважаючи на присутність правоохоронців, які охороняли ЛГБТ-марш.

Посол Великої Британії в Україні та посольство Швейцарії тоді засудили насильство на одеському Марші рівності.