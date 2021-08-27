США предостерегли своих граждан в Украине из-за запланированных ЛГБТК-прайдов

В посольстве США предостерегли своих граждан в Украине в связи с запланированным проведением в украинских городах ЛГБТК-прайдов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт посольства США.

"Сейчас в Украине начнутся ежегодные прайды, в частности в Одессе 28 августа, Харькове 12 сентября и Киеве 19 сентября. Ожидается усиленное присутствие полиции, включая перекрытие дорог и блокпосты, что, вероятно, будет тормозить передвижения в этих районах", - говорится в сообщении.

В связи с этими мерами в посольстве отметили значительный потенциал насилия, поскольку прайды привлекли негативное внимание в сети экстремистских групп.

"Эти группы ранее мешали проведению прайдов в Украине, проводя контрдемонстрации и физические нападения, а также могут подстрекать к насилию во время событий в этом году", - отметили в посольстве.

В связи с этим американцам советуют избегать толп и демонстраций, быть осторожными вблизи крупных собраний или акций, вести себя сдержанно и следить за новостями в местных СМИ.

В прошлом году в конце августа в Одессе состоялся Марш равенства, куда пришли его противники - представители организации "Традиция и порядок". Они начали нецензурно оскорблять присутствующих, в результате чего между двумя группами возникла драка.

Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ, несмотря на присутствие правоохранителей, охранявших ЛГБТ-марш.

Посол Великобритании в Украине и посольство Швейцарии тогда осудили насилие на одесском Марше равенства.