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Укр / Рус
Укр / Рус

В Берлине тысячи людей протестовали против COVID-ограничений

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Воскресенье, 29 августа 2021, 10:21

Тысячи демонстрантов собрались в Берлине в субботу, чтобы выразить протест против политики правительства Германии в отношении коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Большие, но разрозненные толпы протестующих по всему Берлину размахивали немецкими флагами и лозунгами против карантина. Большинство участников были без масок.

 

Власти Берлина запретили девять запланированных демонстраций, в том числе митинг группы Querdenker - движения, в которое входят коронаскептики, крайне правые активисты и люди выступающие против вакцинации.

Однако одна из демонстраций успешно обжаловала запрет полиции в суде, и получила разрешение на собрание 500 человек в субботу и воскресенье.

 

На улицы были выведены большие силы полиции. В общей сложности в резерве находилось 4200 полицейских, в том числе офицеры из Баден-Вюртемберга, Нижней Саксонии, Баварии и Саксонии, которые были направлены в город для поддержки  берлинских коллег.

В прошлом году около 10 000 протестующих против ограничений коронавируса вышли на улицы 29 августа. В этом году власти не рисковали, удерживая группы Querdenker подальше от правительственного района Митте.

Протестующие размахивали немецкими национальными флагами и демонстрировали лозунги о свободе во время маршей.

Напомним, Германия пересекла отметку в 60% полностью привитых от коронавируса.

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Германия Карантин Коронавирус
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