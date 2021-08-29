У Франції 160 тисяч людей протестували проти системи Covid-перепусток

160 тисяч людей протестували в суботу по всій Франції проти системи Covid-перепусток в країні, яка, за їхніми словами, несправедливо обмежує нещеплених.

Такі дані оприлюднило Міністерство внутрішніх справ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

До вечора суботи влада зареєструвала 222 окремі акції протесту. У Парижі на вулиці вийшли 14 500 осіб.

16 осіб були заарештовані і троє поліцейських отримали легкі поранення в сьомий уїк-енд поспіль протестів проти Covid-перепусток.

В рамках системи Covid-перепусток, що вводиться поступово з середини липня, будь-хто, хто хоче увійти в ресторан, театр, кінотеатр, поїзд далекого прямування або великий торговий центр, повинен довести наявність вакцинації або негативний результат тесту.

Уряд наполягає на тому, що пропуск необхідний для стимулювання вакцинації та уникнення четвертого карантину, оскільки на невакцинованих доводиться більшість госпіталізованих пацієнтів з Covid-19.

Загальний показник суботи був трохи нижчим, ніж 175 000 протестувальників, які вийшли на вулицю в попередні вихідні.

Організатори стверджують, що реальні цифри вдвічі перевищили оцінки, оголошені поліцією.

Нагадаємо, в італійському місті Ровіго оштрафували на 400 євро відвідувача піцерії, який обідав у закладі, не маючи "зеленого пропуску".