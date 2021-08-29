Во Франции 160 000 человек протестовали против системы Covid-пропусков
160 тысяч человек протестовали в субботу по всей Франции против системы Covid-пропусков в стране, которая, по их словам, несправедливо ограничивает непривитых.
Такие данные обнародовало Министерство внутренних дел Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
К вечеру субботы власти зарегистрировали 222 отдельные акции протеста. В Париже на улицы вышли 14 500 человек.
16 человек были арестованы и трое полицейских получили легкие ранения в седьмой уик-энд подряд протестов Covid-пропусков.
В Бордо несколько протестующих заявили, что отказываются вакцинировать своих детей, всего за несколько дней до начала нового учебного года.
В рамках системы Covid-пропусков, вводимой постепенно с середины июля, любой, кто хочет войти в ресторан, театр, кинотеатр, поезд дальнего следования или крупный торговый центр, должен предъявить доказательство вакцинации или отрицательный результат теста.
Правительство настаивает на том, что пропуск необходим для стимулирования вакцинации и избежания четвертого карантина, поскольку на невакцинированных приходится большинство госпитализированных пациентов с Covid-19.
Общий показатель субботы был немного ниже, чем 175 000 протестующих, которые вышли на улицу в предыдущие выходные.
Организаторы утверждают, что реальные цифры вдвое превысили оценки, объявленные полицией.
Напомним, в итальянском городе Ровиго на 400 евро оштрафовали посетителя пиццерии, который обедал в заведении, не имя "зеленого пропуска".