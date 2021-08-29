Во Франции 160 000 человек протестовали против системы Covid-пропусков

160 тысяч человек протестовали в субботу по всей Франции против системы Covid-пропусков в стране, которая, по их словам, несправедливо ограничивает непривитых.

Такие данные обнародовало Министерство внутренних дел Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

К вечеру субботы власти зарегистрировали 222 отдельные акции протеста. В Париже на улицы вышли 14 500 человек.

16 человек были арестованы и трое полицейских получили легкие ранения в седьмой уик-энд подряд протестов Covid-пропусков.

В Бордо несколько протестующих заявили, что отказываются вакцинировать своих детей, всего за несколько дней до начала нового учебного года.

В рамках системы Covid-пропусков, вводимой постепенно с середины июля, любой, кто хочет войти в ресторан, театр, кинотеатр, поезд дальнего следования или крупный торговый центр, должен предъявить доказательство вакцинации или отрицательный результат теста.

Правительство настаивает на том, что пропуск необходим для стимулирования вакцинации и избежания четвертого карантина, поскольку на невакцинированных приходится большинство госпитализированных пациентов с Covid-19.

Общий показатель субботы был немного ниже, чем 175 000 протестующих, которые вышли на улицу в предыдущие выходные.

Организаторы утверждают, что реальные цифры вдвое превысили оценки, объявленные полицией.

Напомним, в итальянском городе Ровиго на 400 евро оштрафовали посетителя пиццерии, который обедал в заведении, не имя "зеленого пропуска".