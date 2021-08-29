У Франції не вимагатимуть "паспорти здоров'я" для голосування на виборах президента

Влада Франції виключила необхідність пред'явлення "паспорту здоров'я" для голосування на виборчих дільницях на виборах президента навесні 2022 року.

Про це заявив офіційний представник уряду Франції Габріель Атталь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Ідіть і голосуйте, очевидно, що ми не будемо питати паспорт здоров'я", - підкреслив він.

Перший раунд виборів президента Франції намічений на 10 квітня 2022 року.

З 9 серпня на території всієї Франції набула чинності вимога про обов'язкове пред'явлення "паспортів здоров'я" в ресторанах, барах, кіно, а також на концертах та інших великих заходах.

З 30 серпня його наявність також стане обов'язковою для персоналу різних закладів, які працюють безпосередньо з клієнтами, а також в транспорті, спортивних залах і музеях.

Нагадаємо, 160 тисяч людей протестували в суботу по всій Франції проти системи Covid-перепусток в країні, яка, за їхніми словами, несправедливо обмежує нещеплених.