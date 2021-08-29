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У Франції не вимагатимуть "паспорти здоров'я" для голосування на виборах президента

Неділя, 29 серпня 2021, 15:48

Влада Франції виключила необхідність пред'явлення "паспорту здоров'я" для голосування на виборчих дільницях на виборах президента навесні 2022 року.

Про це заявив офіційний представник уряду Франції Габріель Атталь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Ідіть і голосуйте, очевидно, що ми не будемо питати паспорт здоров'я", - підкреслив він.

Перший раунд виборів президента Франції намічений на 10 квітня 2022 року.

З 9 серпня на території всієї Франції набула чинності вимога про обов'язкове пред'явлення "паспортів здоров'я" в ресторанах, барах, кіно, а також на концертах та інших великих заходах.

З 30 серпня його наявність також стане обов'язковою для персоналу різних закладів, які працюють безпосередньо з клієнтами, а також в транспорті, спортивних залах і музеях.

Нагадаємо, 160 тисяч людей протестували в суботу по всій Франції проти системи Covid-перепусток в країні, яка, за їхніми словами, несправедливо обмежує нещеплених.

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Франція вибори
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