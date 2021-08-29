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Во Франции не будут требовать "паспорта здоровья" для голосования на выборах президента

Воскресенье, 29 августа 2021, 15:48

Власти Франции исключили необходимость предъявления "паспорт здоровья" для голосования на избирательных участках на выборах президента весной 2022 года.

Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Идите и голосуйте, очевидно, что мы не будем спрашивать паспорт здоровья", - подчеркнул он.

Первый раунд выборов президента Франции намечен на 10 апреля 2022 года.

С 9 августа на территории всей Франции вступило в силу требование об обязательном предъявлении "паспорта здоровья" в ресторанах, барах, кино, а также на концертах и других крупных мероприятиях.

С 30 августа его наличие также станет обязательным для персонала различных заведений, которые работают непосредственно с клиентами, а также в транспорте, спортивных залах и музеях.

Напомним, 160 тысяч человек протестовали в субботу по всей Франции против системы Covid-пропусков в стране, которая, по их словам, несправедливо ограничивает непривитых.

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Франция выборы
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