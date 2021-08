Новий вибух у Кабулі: ракета влучила у будинок поблизу аеропорту

У Кабулі стався сильний вибух недалеко від аеропорту, який став наслідком влучання ракети в житловий будинок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

На зображеннях, розміщених в соціальних мережах, видно чорні хмари диму, що піднімаються в повітря над будівлями.

Updates:



A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s