Новий вибух у Кабулі: ракета влучила у будинок поблизу аеропорту

У Кабулі стався сильний вибух недалеко від аеропорту, який став наслідком влучання ракети в житловий будинок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

На зображеннях, розміщених в соціальних мережах, видно чорні хмари диму, що піднімаються в повітря над будівлями.

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A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s — Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021

Представник Міністерства охорони здоров'я підтвердив, що в цьому районі стався вибух.

Пізніше стало відомо, що вибух був викликаний ракетою, що потрапила в будинок недалеко від аеропорту. Аеропорт не постраждав. Поки невідомо, чи є жертви.

Нагадаємо, Україна евакуювала всіх своїх громадян, які виявили таке бажання та вийшли на контакт з МЗС.

Як відомо, 26 серпня біля воріт аеропорту терорист-смертник влаштував теракт, внаслідок якого загинули щонайменш 170 людей, у тому числі 13 військових США, двоє громадян Британії та дитина одного з громадян Британії. За неофіційними даними, кількість жертв досягла 200.