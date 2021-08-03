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У Туреччині почалася нова сильна лісова пожежа

Вівторок, 3 серпня 2021, 12:51

У Туреччині почалася ще одна сильна пожежа в лісовому районі Бейджилер, провінція Мугла, яка швидко поширилася на кілька інших районів через вітер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Деякі з будинків, розташованих в постраждалих від пожежі районах, зараз непридатні для використання, а місцеві жителі намагаються врятувати свою худобу.

Тільки авторизовані автомобілі допускаються в регіон, де місцеві жителі та пожежники працюють пліч-о-пліч, щоб локалізувати пожежу.

У районах Юкари-Мазі і Ашаги-Мазі густий дим і швидко мінливі напрямки вітру ускладнюють гасіння пожеж.

Нагадаємо, лісові пожежі на півдні Туреччини вирують з середини минулого тижня і вже забрали життя восьми людей. Загальна кількість осередків пожежі сягала 112. 

Напередодні турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, в тому числі у курортному Бодрумі.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди"

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