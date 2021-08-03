В Турции начался новый сильный лесной пожар

В Турции начался еще один сильный пожар в лесном районе Бейджилер, провинция Мугла, который быстро распространился еще на несколько районов из-за ветра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Некоторые из домов, расположенных в пострадавших от пожара районах, сейчас непригодны для использования, а местные жители пытаются спасти свой скот.

Только авторизованные автомобили допускаются в регион, где местные жители и пожарные работают бок о бок, чтобы локализовать пожар.

В районах Юкары-Мази и Ашагы-Мази густой дым и быстро меняющееся направление ветра затрудняют тушение пожаров.

Напомним, лесные пожары на юге Турции бушуют с середины прошлой недели и уже унесли жизни восьми человек. Общее количество очагов пожара достигало 112.

Накануне турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, в том числе в курортном Бодруме.

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