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В Турции начался новый сильный лесной пожар

Вторник, 3 августа 2021, 12:51

В Турции начался еще один сильный пожар в лесном районе Бейджилер, провинция Мугла, который быстро распространился еще на несколько районов из-за ветра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Некоторые из домов, расположенных в пострадавших от пожара районах, сейчас непригодны для использования, а местные жители пытаются спасти свой скот.

Только авторизованные автомобили допускаются в регион, где местные жители и пожарные работают бок о бок, чтобы локализовать пожар.

В районах Юкары-Мази и Ашагы-Мази густой дым и быстро меняющееся направление ветра затрудняют тушение пожаров.

Напомним, лесные пожары на юге Турции бушуют с середины прошлой недели и уже унесли жизни восьми человек. Общее количество очагов пожара достигало 112.

Накануне турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, в том числе в курортном Бодруме.

О последствиях пожаров в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

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