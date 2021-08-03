У Кишиневі кількасот вірян і священників протестують проти "примусової вакцинації"

У столиці Молдови вдень 3 серпня до будівлі уряду вийшли кілька сотень вірян і священників православної церкви, протестуючи проти "примусової вакцинації" від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

В анонсі акції, яку поширювали через соцмережі, організатором назвали "Рух православних юристів Молдови".

Учасники акції прийшли з плакатами "Там, де зобов’язують - нема свободи", "Добро, що нав’язується - це беззаконня", "Моє тіло - моє рішення", "Молдова проти обов’язкової вакцинації", а також іконами і хрестами.

Зазначимо, Молдова, на відміну від Франції чи Греції, не запроваджувала обов’язкової вакцинації для жодної категорії.

Кампанія вакцинації від коронавірусу в країні триває з 2 березня, з травня реєстрацію на щеплення відкрили для всіх охочих.

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В країні періодично проводять "марафони вакцинації" для певної категорії. Також у Кишиневі продовжують курсувати переобладнані під пункти щеплення автобус і тролейбус.

Людям пропонують на вибір вакцини Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, китайські Sinopharm та Sinovac і, наразі тільки для другої дози - російську "Спутник V".

За останніми даними Міністерства охорони здоров’я, завершили курс вакцинації у Молдові майже пів мільйона осіб - понад 499 тисяч, та близько пів мільйона щеплені принаймні однією дозою. Населення Молдови - близько 2,65 млн осіб.