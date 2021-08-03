В Кишиневе несколько сотен верующих и священников протестуют против "принудительной вакцинации"

В столице Молдовы днем ​​3 августа к зданию правительства вышли несколько сотен верующих и священников православной церкви, протестуя против "принудительной вакцинации" от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

В анонсе акции, который распространяли через соцсети, организатором назвали "Движение православных юристов Молдовы".

Участники акции пришли с плакатами "Там, где обязывают - нет свободы", "Добро, что навязывается - это беззаконие", "Мое тело - мое решение", "Молдова против обязательной вакцинации", а также иконами и крестами.

Отметим, Молдова, в отличие от Франции или Греции, не вводила обязательной вакцинации ни для одной категории.

Кампания вакцинации от коронавируса в стране продолжается со 2 марта, с мая регистрацию на прививку открыли для всех желающих.

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В стране периодически проводят "марафоны вакцинации" для определенной категории. Также в Кишиневе продолжают курсировать переоборудованные под пункты прививки автобус и троллейбус.

Людям предлагают на выбор вакцины Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, китайские Sinopharm и Sinovac и, пока только для второй дозы - российский "Спутник V".

По последним данным Министерства здравоохранения, завершили курс вакцинации в Молдове почти полмиллиона человек - более 499 000, и около половины миллиона привиты по крайней мере одной дозой. Население Молдовы - около 2,65 млн человек.