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Єврокомісія: спроби вивезти Тимановську – ще один приклад репресій режиму Лукашенка

Вівторок, 3 серпня 2021, 13:57

Європейська комісія підтримала рішення Польщі надати гуманітарну візу білоруській спортсменці, яку намагалися силоміць вивезти з Олімпіади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця ЄК на брифінгу у Брюсселі.

"Спроби вивезти її проти власної волі – це ще один приклад жорстокості репресій режиму Лукашенка, який діє проти всіх категорій білоруського суспільства, включаючи спортсменів, і це неповага до олімпійського руху", - сказала речниця.

"Ми висловлюємо їй повну солідарність і підтримуємо країни-члени, які запропонували їй допомогу, та вітаємо той факт, що Польща надала їй гуманітарну візу", - додала вона.

Нагадаємо, легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.

Після цього спортсменка прибула в посольство Польщі в Токіо.

Пізніше стало відомо, що Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі і зможе подати заяву на політичний притулок. Її чоловік виїхав до України.

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Єврокомісія Білорусь
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