Еврокомиссия: попытки вывезти Тимановскую - еще один пример репрессий режима Лукашенко

Европейская комиссия поддержала решение Польши предоставить гуманитарную визу белорусской спортсменке, которую пытались силой вывезти с Олимпиады.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе.

"Попытки вывезти Кристину Тимановскую против собственной воли - это еще один пример жестокости репрессий режима Лукашенко, действующий против всех категорий белорусского общества, включая спортсменов, и это неуважение к олимпийскому движению", - сказала пресс-секретарь.

"Мы выражаем ей полную солидарность и поддерживаем страны-члены, которые предложили ей помощь, и приветствуем тот факт, что Польша выдала ей гуманитарную визу", - добавила она.

Напомним, легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая находится на Олимпиаде в Токио, заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио.

Позже стало известно, что Тимановская получила гуманитарную визу Польши и сможет подать заявление на политическое убежище. Ее муж уехал в Украину.