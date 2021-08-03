Глава МЗС Чехії виступив за розширення санкцій проти режиму Лукашенка

Глава МЗС Чехії Якуб Кульганек вважає, що Європейському Союзу слід розширити санкції проти режиму Александра Лукашенка з огляду на ситуацію на білорусько-литовському кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Novinky.

"Я за розширення санкцій", - сказав Кульганек.

За його словами, серед європейських міністрів є підтримка цього кроку.

"Чеська Республіка довгий час підтримувала білорусів, щоб вони самі вирішували майбутнє своєї країни на вільних і чесних виборах", - підкреслив він.

"Санкції мають бути максимально спрямовані проти режиму, а не проти звичайних білорусів", - додав Кульганек.

За словами міністра, найголовніше - зупинити нелегальну міграцію з Іраку, якою Лукашенко зловживає. Він сказав, що ЄС має закликати уряд Іраку нейтралізувати діяльність організованих груп злочинців та вжити заходів проти нелегальних мігрантів в Іраку.

Кількість мігрантів, що прибули до Литви через Білорусь з початку року, майже досягла 4 тисяч осіб. Останні вихідні позначилися рекордною кількістю нелегальних перетинів кордону.

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