Глава МИД Чехии выступил за расширение санкций против режима Лукашенко

Глава МИД Чехии Якуб Кульганек считает, что Европейскому Союзу следует расширить санкции против режима Александра Лукашенко, учитывая ситуацию на белорусско-литовской границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Novinky.

"Я за расширение санкций", - сказал Кульганек.

По его словам, среди европейских министров есть поддержка этого шага.

"Чешская Республика долгое время поддерживала белорусов, чтобы они сами решали будущее своей страны на свободных и честных выборах", - подчеркнул он.

"Санкции должны быть максимально направлены против режима, а не против обычных белорусов", - добавил Кульганек.

По словам министра, самое главное - остановить нелегальную миграцию из Ирака, которой Лукашенко злоупотребляет. Он сказал, что ЕС должен призвать правительство Ирака нейтрализовать деятельность организованных групп преступников и принять меры против нелегальных мигрантов в Ираке.

Количество мигрантов, прибывших в Литву через Белоруссию с начала года, почти достигло 4 тысяч человек. Последние выходные сказались рекордным количеством нелегальных пересечений границы.

Читайте также: Лукашенко-тур: как отреагирует ЕС на белорусский шантаж беженцами