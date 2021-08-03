Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Пентагон закрыли из-за стрельбы у здания

Швейцария сняла ограничения на въезд путешественников из Украины

В Германии пенсионера, хранившего в подвале танк, оштрафовали на 250 000 евро

МИД: Украина сделает все возможное для расследования смерти Шишова






Глава МИД Чехии выступил за расширение санкций против режима Лукашенко

Вторник, 3 августа 2021, 17:34

Глава МИД Чехии Якуб Кульганек считает, что Европейскому Союзу следует расширить санкции против режима Александра Лукашенко, учитывая ситуацию на белорусско-литовской границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Novinky.

"Я за расширение санкций", - сказал Кульганек.

По его словам, среди европейских министров есть поддержка этого шага.

"Чешская Республика долгое время поддерживала белорусов, чтобы они сами решали будущее своей страны на свободных и честных выборах", - подчеркнул он.

"Санкции должны быть максимально направлены против режима, а не против обычных белорусов", - добавил Кульганек.

По словам министра, самое главное - остановить нелегальную миграцию из Ирака, которой Лукашенко злоупотребляет. Он сказал, что ЕС должен призвать правительство Ирака нейтрализовать деятельность организованных групп преступников и принять меры против нелегальных мигрантов в Ираке.

Количество мигрантов, прибывших в Литву через Белоруссию с начала года, почти достигло 4 тысяч человек. Последние выходные сказались рекордным количеством нелегальных пересечений границы.

Читайте также: Лукашенко-тур: как отреагирует ЕС на белорусский шантаж беженцами

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия Беларусь санкции
powered by lun.ua