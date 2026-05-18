Два військових літаки США зіштовхнулися у повітрі під час авіашоу

Під час авіашоу Gunfighter Skies в американському штаті Айдахо у повітрі зіткнулися два спеціалізовані літаки: всі члени екіпажу катапультувалися.

Про це заявили представники авіабази та представник американських ВМС, пише BBC, передає "Європейська правда".

Інцидент стався між двома американськими військовими палубними літаками радіоелектронної боротьби і протидії EA-18G Growler у неділю, 17 травня, під час другого та останнього дня заходу поблизу авіабази Маунтін-Гоум.

Літаки виконували у повітрі демонстрацію, коли сталася аварія. Внаслідок інциденту виникла пожежа, і база була на короткий час закрита, а решта авіашоу скасована. Триває розслідування.

За словами офіційних осіб, стан чотирьох членів екіпажу стабільний після того, як вони катапультувалися. Невідомо, чи отримали вони травми.

"Екіпаж, який потрапив у цю ситуацію, перебуває у стабільному стані", – заявили в авіабазі.

А представник ВМС повідомив, що члени екіпажу проходять медичний огляд.

Літаки EA-18G Growler входили до складу ескадрильї електронної боротьби зі штату Вашингтон. За даними ВМС США, вартість кожного з цих літаків становить близько $67 млн.

Авіашоу Gunfighter Skies востаннє проводилося у 2018 році, коли внаслідок аварії загинув пілот планера.

Взимку 2025 року під Вашингтоном пасажирський літак авіакомпанії American Airlines під час наближення до злітно-посадкової смуги аеропорту імені Рейгана зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом і впав у річку Потомак.

На борту лайнера American Airlines перебували 60 пасажирів та чотири члени екіпажу, а на борту Black Hawk – троє військових.

Федеральне бюро розслідувань США раніше заявило, що немає жодних ознак злочину чи тероризму в авіакатастрофі.