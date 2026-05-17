ЗМІ: попередження про скасування переміщення військ до Польщі від США "загубилося"

Сполучені Штати надіслали Польщі попередження про те, що скасовують перекидання 4 тисяч військових до країни на початку тижня, але це повідомлення "застрягло" на пошті начальника Генерального штабу польських Збройних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Politico.

Три джерела, обізнані з цією ситуацією, повідомили, що Пентагон сповістив Польщу про рішення ще 11 травня. Відповідну інформацію було надіслано начальнику генерального штабу ЗС Польщі генералу Веславу Кукулі в секретному електронному листі.

Йдеться про секретну систему зв’язку, призначену для контактів із союзниками. Генерал Кукула повинен особисто затверджувати всі повідомлення і передавати їх далі.

"Начальник Генштабу повідомив командування лише в середу", – сказав один зі співрозмовників видання.

В результаті керівництво Міністерства оборони та військовослужбовці Польщі дізналися про зміну планів найважливішого союзника країни з повідомлень ЗМІ.

Водночас речник Генерального штабу Польщі Марек Пєтжак заперечив твердження, що повідомлення надійшло ще в понеділок.

"У понеділок [Генеральний штаб] не отримував жодної інформації щодо призупинення ротації американських військ", – сказав він.

За даними джерел, повідомлення з Пентагону щодо скасування переведення солдатів 2-ї бронетанкової бойової бригади з Техасу до Польщі було надзвичайно коротким і не містило ані пояснень, ані обґрунтувань такого рішення.

Нагадаємо, 15 травня американські військові високопосадовці підтвердили, що Сполучені Штати скасували заплановану відправку 4 тисяч військовослужбовців у Польщу.

Перед цим про такі плани повідомили низка американських ЗМІ.

Глава уряду Польщі Дональд Туск, коментуючи це питання, заявив, що все під контролем.

Туск також сказав, що отримав запевнення в тому, що будь-які рішення щодо присутності американських військ не вплинуть на безпеку Польщі.