Подрібнені документи та агітація: Мадяр показав знахідки у будівлі колишнього міністерства

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що знайшов мішки з подрібненими документами та агітаційні плакати у будівлі колишнього Міністерства будівництва та транспорту.

Про це він заявив у своєму відео на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

У неділю новий угорський прем’єр прибув до будівлі, де за попереднього уряду Віктора Орбана розташовувалося Міністерство будівництва та транспорту, Тепер тут облаштують офіс прем’єр-міністра Угорщини.

У своєму відео Мадяр показує "цікаві знахідки", які він побачив у будівлі. За його словами, у приміщенні лежить щонайменше 15-20 мішків з подрібненою документацією попереднього уряду.

Прем’єр припустив, що керівництво міністерства не встигало вивезти документи, тому ухвалило рішення їх пошкодити.

У будівлі Мадяр також знайшов листівки та плакати з гаслом "Фідес – це надійний вибір", а також угорські прапори, що використовувалися на мітингах партії колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Мадяр сказав, що ці знахідки дозволяють порушити кілька кримінальних справ, зокрема про незаконне фінансування партій. За його словами, розслідування може стосуватися ексочільника міністерства Яноша Лазара.

Нагадаємо, до виборів Мадяр анонсував перенесення урядового офісу з Кармелітського палацу, де працював уряд Віктора Орбана. Однією з причин такого рішення можуть бути підозри про присутність прослуховуючої апаратури у будівлі, де працював Орбан.

