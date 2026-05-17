США поновили санкції щодо РФ, указ Путіна щодо Молдови, заміна Стармеру: все за вихідні

Путін спростив отримання громадянства Росії для жителів Придністров’я. Зеленський заявив, що це виклик і для України.

Сполучені Штати відновили санкції проти нафти з РФ, не продовживши дію винятку.

Найвищий військовий посадовець США прибуде до Польщі після раптового рішення щодо військ. Politico пише, що попередження про скасування переміщення військ, яке відправляли американці, у Польщі помітили не відразу.

Рютте збере керівників провідних оборонних компаній Європи перед самітом НАТО. В Естонії кажуть, що європейські країни стикаються зі зростанням цін на оборонну продукцію.

Все важливе і цікаве за вихідні, 16 та 17 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Шанс для Путіна увійти в історію

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив у Кишиневі, де напередодні ухвалили ключове рішення для запуску спецтрибуналу, що цей трибунал допоможе правителю Росії здійснити його мрію і увійти в історію.

"Путін завжди хотів увійти в історію. І цей трибунал допоможе йому в цьому… Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші – сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги", – заявив Сибіга.

Нагадаємо, в Офісі президента України очікують запуску роботи спецтрибуналу вже наступного року.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України, ідея про створення спецтрибуналу для Владіміра Путіна за злочин агресії проти України з’явилась у перші дні після його повномасштабного вторгнення та була публічно висунута британським юристом Філіпом Сендсом.

Георгій Тихий поділився, що перше доручення щодо cпецтрибуналу тогочасний очільник МЗС Дмитро Кулеба дав йому 4 березня 2022 року.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що Європа не повинна піддаватися на провокації Кремля і вступати в прямі переговори з Росією в той час, як Україна здобуває перевагу у війні.

"Тон змінився. Усі розуміють, що зараз саме час тиснути на Росію. У ширшому контексті ми бачимо, що Росія зараз перебуває у хиткому становищі", – наголосив міністр.

Реакція на указ Путіна щодо Придністров’я

Правитель Росії Владімір Путін спростив отримання громадянства Росії для жителів Придністров’я.

Президент України Володимир Зеленський доручив сконтактувати з Молдовою після того, як Росія спростила надання громадянства для жителів Придністров’я.

Він зазначив, що таким чином РФ позначає територію Придністровʼя як начебто свою.

Зеленський нагадав, що російський військовий контингент і розташування спецслужб у Придністровʼї – "це для нас також виклик".

"Я очікую також пропозиції від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування. Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів", – додав глава держави.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що указ кремлівського правителя може бути використаний з метою мобілізації мешканців молдовського регіону на війну проти України.

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив, що указ господаря Кремля Владіміра Путіна щодо спрощення процедури отримання російського громадянства для мешканців Придністров’я може бути пов’язаний зі спробою залучити нових солдатів для війни в Україні.

"Російський паспорт стає паспортом країни-агресора, яку не визнають у цивілізованому світі. Я вважаю, що рішення Кремля пов’язане зі спробою залучити на фронт якомога більше солдатів, зважаючи на те, що останнім часом темпи набору знизилися", – підкреслив він.

США поновили санкції щодо РФ

Сполучені Штати відновили санкції проти нафти з РФ, не продовживши дію винятку.

Адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила дію тимчасового винятку із санкцій щодо російської нафти, який діяв на тлі затяжної війни у Перській затоці.

Щодо обороноздатності Європи

В Латвії попереджали про повітряну загрозу через невідомий дрон у небі.

Найвищий військовий посадовець США прибуде до Польщі після раптового рішення щодо військ.

За даними Financial Times, генеральний секретар НАТО Марк Рютте збере керівників провідних оборонних компаній Європи перед самітом НАТО.

Наступного тижня він закликатиме європейські оборонні компанії збільшити інвестиції та наростити виробництво, оскільки Альянс прагне зміцнити військовий потенціал континенту та заспокоїти президента США.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що європейські країни стикаються зі зростанням цін на оборонну продукцію.

До речі, Politico дізналося, що попередження США про скасування переміщення військ до Польщі "загубилося" у пошті.

Видання повідомило, що Сполучені Штати надіслали Польщі попередження про те, що скасовують перекидання 4 тисяч військових до країни на початку тижня, але це повідомлення "застрягло" на пошті начальника Генерального штабу польських Збройних сил.

За даними джерел, повідомлення з Пентагону щодо скасування переведення солдатів 2-ї бронетанкової бойової бригади з Техасу до Польщі було надзвичайно коротким і не містило ані пояснень, ані обґрунтувань такого рішення.

Наїзд авто на пішоходів в Італії

У суботу в італійській Модені водій наїхав на групу пішоходів, щонайменше четверо важко поранені.

Правоохоронці не виявили ознак радикалізації або зв'язків з джихадистськими угрупованнями у 31-річного Саліма ель-Кудрі, якого підозрюють в наїзді на пішоходів у центрі італійського міста Модена у суботу.

Наразі серед правоохоронців переважає гіпотеза, що цей вчинок пов'язаний з психічними проблемами, на які страждає чоловік і від яких він лікувався. Наразі правоохоронці намагаються отримати доступ до його медичної історії.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні скасувала поїздку на Кіпр через інцидент з наїздом авто на пішоходів у Модені.

Заміна Стармеру

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Вес Стрітінг, що пішов з уряду, оголосив про намір поборотись за пост прем’єра.

До речі, у Британії новообрана адміністрація партії Reform UK зняла біля будівлі ради прапор України. Згодом лідер британської правопопулістської партії Найджел Фарадж пояснив, що вони підтримують народ України, але "за правління партії Reform UK над нашими державними будівлями не будуть майоріти іноземні прапори".

Рейтинги ультраправих у Німеччині

Результати опитування, проведеного Інститутом соціологічних досліджень INSA, свідчать, що 84% німців стурбовані станом справ у країні.

У цьому ж дослідженні "Альтернатива для Німеччини" показала рекордно високий результат в опитуваннях.

Крім того, у Німеччині виник скандал, бо "Зелені" проголосували разом з ультраправими. Зокрема, у парламенті німецької Саксонії запропонований партією "Зелених" законопроєкт схвалили завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт, що спровокувало скандал.

А міністр внутрішніх справ німецької федеральної землі Тюрингії Георг Майєр закликав вжити запобіжних заходів на випадок перемоги ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Решта новин

Майже половина жителів Німеччини виступають за розпуск керівної коаліції. Більшість жителів Естонії незадоволені зовнішньою політикою уряду.

За даними ООН, 56% українських біженців залишаться в Європі за умов досягнення "крихкого миру".