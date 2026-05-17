В Італії виключили версію про тероризм у справі про наїзд авто на натовп в Модені

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі заявив, що 31-річний Салім ель-Кудрі, який у суботу в'їхав у натовп у Модені, не підозрюється у скоєнні терористичного акту та має проблеми з психічним здоров'ям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.

У суботу, 16 травня, 31-річний італієць марокканського походження збив кількох людей, перш ніж врізатися у вітрину магазину. За даними місцевої влади, після інциденту четверо людей перебувають у критичному стані.

Нападник раніше не був відомий поліції, але мав проблеми з психікою. За словами префекта Модени Фабріції Тріоло, у 2022 році ель-Кудрі пережив період "психологічного розладу".

"Він проходив лікування в наших центрах психічного здоров’я у 2022 році, оскільки мав проблеми з шизоїдним захворюванням, після чого зник з поля зору і, на жаль, знову з’явився таким прикрим чином", – заявив мер Модени Массімо Меццетті.

Правоохоронці обшукали будинок нападника, не виявивши там жодних ознак радикалізації.

Внаслідок наїзду автомобіля в натовп в Модені інциденту вісім осіб отримали поранення, четверо з них перебувають у важкому стані. Трьох з них реанімували на місці, а двом постраждалим довелось ампутувати ноги.

